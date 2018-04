L’OM balaie le Losc et revient aussi sur Monaco

Au lendemain de la victoire de l’OL à Dijon (2-5), l’OM a répondu au Stade Vélodrome en s’imposant aisément devant le Losc (5-1), samedi, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Le club marseillais, 4e, est de nouveau à égalité de points avec les Gones et revient à un point de Monaco, en déplacement à Guingamp dans la soirée.

Des doublés signés Florian Thauvin (12e et 30e, sp) et Kostas Mitroglou (35e et 38e), ainsi qu’un but de Lucas Ocampos (58e) ont fait le bonheur des Phocéens, qui préparent désormais la demi-finale aller de Ligue Europa contre Salzbourg, jeudi prochain.

Yassine Benzia (54e) a sauvé l’honneur pour l’équipe de Christophe Galtier, qui rétrograde à la 19e place en raison d’une moins bonne différence de buts que Troyes.