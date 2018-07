L'OL va mettre Memphis à l'amende

Jusqu'à présent, l'intersaison de l'Olympique Lyonnais était presque parfaite. Les recrues Léo Dubois et Martin Terrier ont pris leurs quartiers lundi au moment de la reprise, et plusieurs ventes, celles d'Aldo Kalulu, Willem Geubbels, Mouctar Diakhaby et Jean-Philippe Mateta, ont déjà permis de gonfler un peu plus la puissance financière d'un club qui s'est annoncé incisif en terme de recrutement. Mais au lendemain de l'annonce de la prolongation de contrat du très prometteur Houssem Aouar, appelé à prendre plus d'importance dans l'équipe première au cours de la saison à venir, une ombre a fait son apparition dans le paysage rhodanien.

Car si lundi, l'OL annonçait 27 joueurs présents pour la reprise de l'entraînement, ils n'étaient finalement que 26... Et pour cause, Memphis Depay a séché le retour sur les terrains, sans justification aucune selon toute vraisemblance. Bruno Genesio a confirmé la nouvelle ce mardi lors de sa première intervention devant la presse. Le coach a par ailleurs immédiatement précisé que le Néerlandais sera sanctionné financièrement à son retour, puisqu'il a disposé du temps nécessaire pour recharger les accus.

L'ancien attaquant du PSV Eindhoven ou de Manchester United a-t-il estimé qu'il méritait plus de vacances après avoir participé à trois rencontres avec sa sélection nationale en fin de saison dernière ? A-t-il simplement décidé de son propre chef de reporter un peu son retour en sachant pertinemment à quoi il s'exposait ? Ou cette absence est-elle un message envoyé à sa direction dans l'optique d'un éventuel départ ? Car ces dernières semaines, Memphis Depay a été annoncé avec insistance dans le collimateur de l'AC Milan, un club qui a depuis été exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Mais nul doute que d'autres formations ambitieuses s'intéressent à un joueur qui a inscrit pas moins de 19 buts et signé 10 passes décisives en Ligue 1 en 2017-2018.