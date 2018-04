L'OL sur un petit nuage

C’était facile pour l’OL chez la lanterne rouge messine, ce dimanche après-midi. Parfaitement lancés par deux buts de la tête de Marcelo sur corner (1ère et 20e), les Gones ont fini par l’emporter sur le score de 5-0, grâce à des buts en seconde période signés Memphis Depay (65e), Bertrand Traoré (68e) et Mariano Diaz (86e). Ils s’offrent quand même leur 4e manita de la saison et prennent provisoirement la 3e place de la Ligue 1 en attendant que l’OM affronte Montpellier dans la soirée.

Dans le jeu, alors que Nabil Fekir va bientôt reprendre, les Lyonnais ont offert encore un autre visage. Le 4-4-2 losange du jour a permis de monopoliser la balle dans un premier temps pour gérer l'avantage au tableau d'affichage. "On s’est pas mal débrouillés. On a su trouver certaines passes intéressantes et certains mouvements. On est contents de ce qu’on a fait mais il va falloir le reproduire. Dans ce genre de schéma, il faudra avoir le ballon parce qu’on court beaucoup après", a ainsi analysé Houssem Aouar sur beIN SPORTS, même si son replacement en 10 l’a justement rendu moins influent que face à Toulouse (2-0).

C'est quand ces Grenats bien limités se sont rués à l’abordage que les Lyonnais ont ainsi alourdi le score en contre-attaque. Memphis Depay a été lancé par Tanguy Ndombele pour le 3-0 (65e), puis l’ailier néerlandais, sur un nuage en ce moment, a servi Bertrand Traoré (68e) et Mariano Diaz (86e). Les Lyonnais comptent donc deux avantages dans cette course au podium haletante: ils recevront à 3 reprises lors des 4 prochains matches (Amiens, Nantes et Troyes) et possèdent une bien meilleure différence de buts (+33 contre +26). Ils resteront d'ailleurs 3e si Marseille ne l’emporte pas.