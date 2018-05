L’Olympique Lyonnais a dominé Troyes dimanche après-midi (3-0), grâce à un doublé de Bertrand Traoré (29e et 35e) et un but de Maxwel Cornet (88e), lors de la suite de la 36e journée.

Une huitième victoire consécutive en Ligue 1 qui permet aux hommes de Bruno Genesio de conforter leur place de dauphin du PSG, qu’ils conserveront quels que soient les résultats de leurs poursuivants, Monaco et Marseille.

Les Troyens restent eux 18es du classement et virtuels barragistes.