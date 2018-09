L'OL craque contre Nantes, Guingamp gagne enfin

Lyon n'a pu faire mieux que match nul (1-1), ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1, au Groupama Stadium. Les Gones menaient pourtant grâce à Aouar (21e). Boschilia a égalisé pour les Canaris (62e). Fekir a alors eu l'opportunité de donner la victoire à l'OL mais Tatarusanu a sorti le penalty du capitaine adverse (80e).

Dans le même temps, Guingamp a enfin décroché son premier succès de la saison en gagnant à Angers (0-1) grâce à un but de Benezet (45e+2). Caen aussi s'est contenté de la plus petite des marges pour débloquer son compteur de victoire à domicile, contre Amiens (1-0). Ninga a inscrit l'unique but sur penalty (38e).

Reims et Bordeaux n'ont pas offert de but aux spectateurs d'Auguste-Delaune (0-0). Pour voir du spectacle, il fallait être à Strasbourg. Le Racing a enfoncé Dijon (3-0). Da Costa (13e), Mothiba (81e) et Martin (90e+2) ont infligé aux Bourguignons un quatrième revers consécutif.

Lyon est troisième derrière Paris et Saint-Etienne et pourrait sortir du podium si l'OM l'emporte à Lille dimanche. Monaco, Nantes et Guingamp sont les relégables.