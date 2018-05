L'OL achève l'OM !

Trois jours après la défaite de l’OM face à l’Atlético (0-3), en finale de la Ligue Europa, le Groupama Stadium a accueilli un autre match cauchemardesque pour la formation phocéenne. L’OL s’est en effet imposé lors de la réception de Nice (3-2), ce samedi, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, et conserve ainsi la 3e place du classement. Une place sur le podium qui est directement qualificative pour la Ligue des champions depuis... le succès des Colchoneros mercredi !

Les Gones n’ont pas manqué de se faire peur, avant de valider cette 8e victoire en 9 matches. Alassane Pléa a en effet ouvert le score en contre-attaque (18e) et les locaux n'ont réagi qu'en seconde période. Memphis Depay, décidément phénoménal en cette seconde partie de saison, a inscrit un triplé (48e, 66e et 87e). Une réduction de l’écart de Pléa (88e) n’a pas changé la donne. On notera, sur cette rencontre, que Mario Balotelli fut absent des débats, ratant une énorme occasion en seconde période (62e). En plus de n'avoir pas aidé à distance cet OM, dont on dit qu'il pourrait endosser le maillot à l'intersaison, l'Italien a plombé un OGCN qui finit seulement huitième.

De manière assez étrange, le Parc OL n’a pas explosé de joie au coup de sifflet final. Ce retour en C1 enclenche probablement le maintien de Bruno Genesio sur le banc de touche, lui l’entraîneur particulièrement pointé du doigt par les supporters. "Ton amour de l’OL t’honore, mais il est temps de tourner la page", a ainsi demandé le virage Nord via une banderole…

Le Virage Nord demande le départ de Bruno Genesio : « #LesVraisSupporters Bruno ton amour pour l’OL t’honore mais il est temps de tourner la page » pic.twitter.com/Ly2B4EhWws — Olympique & Lyonnais (@oetl) May 19, 2018

A Marseille, dans le même temps, la dernière victoire de l’équipe de Rudi Garcia, contre Amiens (2-1), n’a pas suffi. Les Phocéens sont partis à l’abordage pour marquer d’entrée grâce à Morgan Sanson (10e) et Kostas Mitroglou (18e). Si Moussa Konaté a relancé le suspense (30e), après une mauvaise relance de Steve Mandanda, l’exclusion de Thomas Monconduit (55e) a rendu la fin de match moins intense. Le Stade Vélodrome a applaudi ses héros européens, mais n’aura pas l’occasion d’entendre la petite musique de la C1 en septembre prochain.