Lille, un dauphin qui a du chien

Bien sûr, il y a eu ces fins de périodes flottantes, abandonnées à l’adversaire avec pour réaction nantaise ultime cette réduction de l’écart signée Coulibaly (82e). Au-delà de ces temps faibles non exploités par les Canaris dans le premier acte, les Dogues ont maitrisé leur sujet ce samedi au stade Pierre-Mauroy, y signant une cinquième victoire consécutive en championnat – la troisième cette saison – pour conforter leur place sur le podium en attendant les répliques éventuelles de l’OM et du TFC ce week-end.

Face à un FCN qui cette saison n’a pas ouvert une fois la marque, les Lillois ont évidemment tiré les premiers, sur un corner de Thiago Mendes frappé au profit de Fonte, alors à la conclusion de la tête (1-0, 9e). Particulièrement remuant sur le front de l’attaque nordiste, Pepe, une fois n’est pas coutume, n’a pas trouvé la faille, mais Ikoné s’est chargé de faire le break en deuxième période, d’une frappe lumineuse décochée des 20 mètres et imparable pour Tatarusanu (2-0, 68e).

Pour la sixième fois d’affilée à domicile, les hommes de Christophe Galtier ont donc frappé deux fois au moins, forts d’un total de 15 réalisations devant leur public sur la période. Un rouleau-compresseur nouvelle génération que ne pouvaient pas arrêter ce samedi des Canaris en mal d’inspiration et cantonnés à une seule et unique victoire jusqu’alors dans ce championnat. "Le problème, c’est qu’on fait toujours les mêmes erreurs, notamment sur coups de pied arrêtés, note Rongier. Mais quand on voit ce qu’on est capable de faire contre une équipe du podium, chez eux, il y a de quoi être optimiste…" Cela même si les Nantais risquent fort de se retrouver dans la zone rouge à l’issue de la journée.