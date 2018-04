Lille-Galtier: "On est encore en vie"

Lille a dominé Metz (3-1), samedi soir, dans le match de la peur de la 35e journée de Ligue 1. Un résultat qui rapproche les Grenats de la relégation, et donne un peu d'air aux Nordistes. "On est encore en vie à trois journées de la fin, ça nous laisse de l’espoir sur la fin de saison. Mais nous n’avons gagné qu’un match et ne sommes pas passés devant Troyes", a résumé l'entraîneur du Losc, Christophe Galtier, dont l'équipe reste 19e en raison du succès de l'Estac dans le même temps.

"Il faut apprécier cette victoire à sa juste valeur, sans plus, poursuit Galtier. Cela nous donne cependant beaucoup d’espoir. A-t-on été mieux que contre Guingamp (2-2) ? Je ne sais pas. Face à Toulouse, il faudra être plus solide défensivement pour ramener un résultat. Cette victoire peut elle être une impulsion pour la suite ? Je l’espère. Je n’ai aucune certitude sur ce qui va se passer sur les prochains matchs. Je sais qu’on peut marquer à tout moment. Pour l’instant, ça n’a pas été suffisant pour sortir de cette zone rouge car nous encaissons trop de buts."

Galtier a tout de même apprécié le comportement du public du Stade Pierre-Mauroy, qui n'a pas été toujours tendre avec ses joueurs cette saison. "J’avais dit que l’équipe n’avait pas besoin de pression supplémentaire. Je remercie les gens au stade d’avoir encouragé l’équipe. Il faudra renouveler ça face à Dijon."