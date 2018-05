Lille et Strasbourg maintenus, le PSG battu au Parc

Grâce à un doublé de Lebo Mothiba (18e et 45e+1) contre Dijon (2-1), le Losc a enregistré sa 3e victoire de suite en Ligue 1 et s’est assuré de son maintien, samedi, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1.

Strasbourg a arraché une victoire incroyable contre l'OL (3-2), grâce à un coup franc de Dimitri Lienard à la 94e minute, et se sauve également. Les Gones sont doublés par Monaco à la 2e place, les champions de France 2017 l’ayant emporté contre Saint-Etienne (1-0). Caen est 17e avec 3 points d’avance et une meilleure différence de buts sur Toulouse, virtuel barragiste et talonné par Troyes d’une unité.

A noter que le PSG a célébré son titre avec une défaite au Parc des Princes contre Rennes (0-2). Benjamin Bourigeaud (52e) et Adrien Hunou (71e) permettent aux Rouge et Noir d'être 5e et assurés de jouer la Ligue Europa.