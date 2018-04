Lille enfonce Metz

Au bord du gouffre. Le vent de la Ligue 2 souffle de plus en plus fort sur le bas du classement de la Ligue 1, à quelques journées de la fin. Dans cette lutte acharnée, Metz a les deux pieds dans le vide et sa descente ne tient plus qu'à un fil. Car le Losc a remporté le match de la peur devant les Grenat (3-1), ce samedi lors de la 35e journée.

Les Dogues l'ont assez logiquement emporté chez eux, en marquant par Luiz Araujo (13e), Pepe (45e+1) et Bissouma (77e). Même si une réalisation de Roux (49e) a relancé les Messins, remémorant de vieux démons dans les têtes nordistes. Il faut dire que Lille n'avait plus gagné un match depuis une éternité. C'était fin janvier, soit une série de 11 rencontres sans victoire. Un résultat lourd de conséquences, puisque Lille reste 19e avec 32 points. Surtout, il se relance en reléguant la lanterne rouge à six longueurs, à trois journées de la fin. Un FCM quasiment condamné...

D'autant plus que l'Estac s'est imposée devant Caen (3-1) avec des buts de Pelé (7e), Nivet (27e) et Suk (84e). Santini avait pourtant ouvert la marque pour Malherbe, 15e avec 37 points et toujours pas sauvé. Troyes reste 18e et barragiste avec ses 32 unités, à égalité avec les Dogues. Strasbourg, accroché sur sa pelouse par Nice (1-1), n'est pas sauvé à la 16e place avec 35 points. Balotelli (60e) a répondu sur penalty à l'ouverture du score de Saadi (22e). Sept équipes restent concernées par le maintien mais l'une d'entre elles, Metz, a donc quasiment perdu tout espoir.