Lille, encore perdu

Le discours grave de Christophe Galtier en conférence de presse n'aura pas été suivi d'effet... A Bordeaux, le coach du Losc avait promis d'emmener uniquement des joueurs pleinement conscients de l'opération maintien et engagés à "150%" pour éviter la Ligue 2. Si les intentions lilloises étaient louables, une nouvelle défaite n'a pu être évitée chez les Girondins (2-1), ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1.

A la recherche d'un succès depuis le 28 janvier, Lille a pourtant pris le match par le bon bout, ouvrant la marque par Lebo Mothiba sur un centre de Kevin Malcuit (0-1, 13e). Mais François Kamano a puni le relâchement nordiste d'un doublé juste avant la pause. D'abord sur une maladresse d'Hervé Koffi (1-1, 42e) puis sur une offrande de Martin Braithwaite (2-1, 45e). Après la pause, c'est Thiago Mendes qui a gâché toute tentative de retour des Dogues en prenant deux cartons jaunes en deux minutes, laissant ses partenaires à 10 (62e). La colère des Nordistes envers l'arbitre n'était que de la frustration mal placée...

Trois équipes en deux points

"On est déçu, avouait Yassine Benzia au micro de beIN SPORTS. On a fait 40 bonnes minutes même si on ne produisait pas du beau jeu, on était conquérant. Ensuite, on s'est relâché et on prend deux buts en cinq minutes. En deuxième période on est revenu avec de bonnes intentions mais une erreur d'arbitrage nous a coupé les jambes. Cette année on n'a rien avec nous..." Mais rien n'est terminé dans cette lutte pour le maintien où trois équipes se dégagent pour accompagner Metz parmi les relégables.

Toulouse, 17e avec 30 points, s'est incliné à domicile devant Dijon (0-1) et Troyes, 18e avec 29 points, a pris l'eau à Guingamp (4-0). Le TFC suit en 19e position avec ses 28 unités. "Ça se complique mais les concurrents directs ont aussi perdu, notait Benzia. Il va falloir lâcher les chevaux la semaine prochaine à domicile pour gagner le match." Entre trois équipes qui n'ont plus goûté à la victoire depuis de très longues semaines, le moindre point vaudra de l'or.