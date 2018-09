Lille chute à Bordeaux

Battu mercredi soir à Bordeaux (1-0), lors de la 7e journée de Ligue 1, Lille n'est plus le dauphin du PSG au classement. Les Dogues n'ont pas pu répliquer au but de François Kamano dès la 7e minute.

C'est l'OL qui est désormais deuxième après sa victoire à Dijon (0-3), grâce à ses recrues Moussa Dembélé (16e, 19e) et Martin Terrier (35e). Les Gones devancent l'OM, qui a arraché la victoire face à Strasbourg (3-2), sur un but de Valère Germain (90e+2). Nuno Da Costa venait d'égaliser pour le Racing (89e), alors que Marseille avait renversé la vapeur grâce à Dimitri Payet (41e s.p.) et Morgan Sanson (44e) après l'ouverture du score de Kenny Lala (27e).

Troisième avant cette journée, Montpellier n'a pu ramener mieux qu'un match nul de Caen (2-2), avec des buts de Saif-Eddine Khaoui (10e) et Yacine Bammou (63e) d'un côté, Andy Delort (37e) et Damien le Tallec (51e). Dans le bas du tableau, Rennes est 17e après sa défaite à Amiens (2-1), seul Clément Grenier (81e) pouvant répondre à Eddy Gnahoré (51e) et Prince Gouano (66e). Enfin, Guingamp a décroché son premier point à Nîmes (0-0), où Umut Bozok a raté un penalty (45e+3).