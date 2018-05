Ligue 1 : Verratti passe déjà à la suite

On ne reverra Marco Verratti sous le maillot du PSG que la saison prochaine. L’Italien, qui souffrait du pubis depuis un mois et n'était plus apparu depuis la finale de Coupe de la Ligue contre Monaco (le 31 mars), a été opéré jeudi des adducteurs à Paris. "L’intervention s’est parfaitement déroulée, précise le club sur son compte Twitter. La date a été choisie pour permettre au joueur de reprendre la saison 2018-2019 dans les meilleures conditions." Unai Emery a confirmé l’information en conférence de presse.

Le club a communiqué sur le sujet quelques minutes seulement avant la traditionnelle intervention du coach face à la presse. La finale de Coupe de France face aux Herbiers, dans moins d’une semaine (mardi soir au Stade de France), se disputera donc sans Verratti, qui a pu aussi prendre cette décision grâce à l’absence de l’Italie à la Coupe du monde 2018. Opéré du même mal avant l’Euro 2016, il avait dû zapper la compétition en France (les Italiens avaient été éliminés en quarts de finale par l’Allemagne). "Continuer à être en bonne forme physiquement, m’amuser sur le terrain et gagner quelque chose d’important", tels sont les souhaits du petit milieu de terrain pour la suite, ainsi qu’il l’a énoncé mardi à La Gazzetta dello Sport.

Thiago Silva et Draxler également forfait à Amiens

D’ici-là, le PSG a encore quatre matchs à jouer (trois de Ligue 1 et un de Coupe de France, donc), dont celui à Amiens dès vendredi. Et pour cette rencontre, Verratti ne sera pas le seul à manquer à l’appel, puisque Thiago Silva et Julian Draxler ont également déclaré forfait pour problèmes musculaires. Emery a aussi rappelé qu’il n’avait pas d’information sur le timing exact du retour de Neymar à Paris, qui aura normalement lieu ce week-end.