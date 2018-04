Ligue 1 : Verratti et Rabiot tutoient les sommets

La parenthèse monégasque n’aura duré qu’une saison. Un an après avoir abandonné le titre de champion de France au club de la Principauté, le PSG a donc récupéré son bien et remporté le septième titre de son histoire. De quoi rejoindre l’Olympique Lyonnais au palmarès de la Ligue 1 et se rapprocher du podium des clubs les plus titrés. Les Parisiens ne sont en effet plus devancés que par Saint-Etienne, recordman absolu avec dix titres à son actif, Marseille, qui suit avec 9 titres, puis Nantes et Monaco, troisièmes avec 8 titres chacun.

Et en remportant cinq des six derniers championnats, le PSG a également vu certains de ses joueurs se rapprocher des joueurs les plus titrés dans l’histoire du championnat de France. Ils sont en effet sept joueurs parisiens à avoir participé à toutes les campagnes victorieuses. Outre Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti et Javier Pastore, devenus donc dimanche quintuples champions de France, il faut en effet ajouter Lucas et Blaise Matuidi, partis en cours de saison, mais également Adrien Rabiot, malgré son prêt à Toulouse lors de la deuxième moitié de saison en 2012-2013.

Rabiot n'a que 23 ans...

Ces sept Parisiens ne sont donc plus qu’à deux sacres des recordmen du genre : Hervé Revelli et Jean-Michel Larqué, qui ont été des sept titres remportés par Saint-Etienne entre 1967 et 1976, et les Lyonnais Juninho, Grégory Coupet et Sidney Govou, les trois seuls joueurs à avoir été sacrés sept fois consécutivement avec l’OL entre 2001 et 2008.

Blaise Matuidi et Lucas partis, Thiago Motta et Javier Pastore peut-être partant cet été, ils sont désormais trois à pouvoir espérer les rejoindre voir les dépasser au panthéon de la Ligue 1 : Thiago Silva, Marco Verratti et Adrien Rabiot. Et si le Brésilien, toutefois sous contrat jusqu’en 2020, pourrait être rattrapé par la limite d’âge, les deux compères du milieu de terrain n’ont toujours que 25 et 23 ans et semblent bien décidés à rester à Paris. Pour y écrire un peu plus l’histoire.