L'AS Saint-Etienne ne passera pas sous le pavillon des Emirats arabes unis. C'est du moins ce qu'affirme l'actuelle direction des Verts, Bernard Caïazzo (le président du conseil de surveillance) et Roland Romeyer (le président du directoire). Un article paru ce mercredi dans L'Equipe évoquait cependant cette piste avec une offre à hauteur de 55 millions de la part d'un riche émirati. Mais ce dernier s'est apparemment vu proposer une fin de non recevoir, selon les patrons des Verts.

"Le projet présenté par Jérôme de Bontin (ancien président de l'AS Monaco, ndlr) n’apportait pas de garanties suffisantes pour assurer la pérennité de l’ASSE et lui permettre d’élever son niveau d’ambition, précise un communiqué officiel. Le club n’est pas à vendre et aucun contact n’existe avec des repreneurs crédibles. Personne n’est autorisé à s’exprimer au nom des actionnaires qui ont, comme seul souci, de protéger l’ASSE. Le club entend rester concentré sur ses enjeux sportifs plutôt que de cautionner des rumeurs sans fondement", peut-on ainsi lire dans un communiqué publié sur le site du club du Forez.

Actuel 6e de Ligue 1, l'ASSE reçoit Monaco ce vendredi en ouverture de la 8e journée.