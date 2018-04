Il se passe vraiment quelque chose à Rennes. Depuis l’arrivée d’Olivier Létang à la présidence du club et de Sabri Lamouchi sur le banc, ce duo "a permis de redynamiser le club", selon Sylvain Armand, le coordinateur sportif du club breton, interrogé jeudi sur RMC. Et les résultats valident cette nouvelle organisation. Invaincus depuis plus de deux mois, et un revers contre Guingamp le 4 février, les Rennais se sont emparés d’une cinquième place sur laquelle ils pourraient être encore mieux installés après cette semaine qui les aura vus enchaîner deux matches nuls consécutifs, sur le même score (1-1).

Mais les coéquipiers de Wahbi Khazri peuvent surtout éprouver des regrets après celui concédé mercredi contre Monaco (1-1), face à qui ils auraient mérité de l’emporter. Dimanche après-midi, sur la pelouse d’une équipe niçoise en forme ascendante, et qui pointait à une petite longueur au classement, ils s’en sortent avec un partage des points finalement logique. Les Aiglons, vainqueurs de trois de leurs quatre derniers matches, ont mieux débuté et ont été récompensés sur l’ouverture du score d’Alassane Pléa, auteur de son 13e but de la saison, soit un de moins que Mario Balotelli, transparent dimanche, d’une frappe déviée à l’extérieur de la surface (17e).

Mais Benjamin Bourigeaud, servi par Mehdi Zeffane d’un centre au cordeau, sur lequel Dante était trop court, a rapidement égalisé (27e), avant de manquer le but de l’année d’une frappe lobée depuis la ligne médiane, finalement détournée par Walter Benitez en corner (39e). Moins enlevée, la seconde période aura surtout permis aux gardiens de se distinguer, comme Benitez face à Khazri (47e) puis Tomas Koubek devant Pléa (51e), mais pas aux locaux de faire la différence. Mais la lutte pour la cinquième place, et donc l’Europe, est encore longue…