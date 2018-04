Si le PSG est assuré du titre de champion de France depuis plus d’une semaine, le suspense reste entier en Ligue 1 à quatre journées du terme de la saison. Derrière, Monaco, Lyon et Marseille, qui sont au coude à coude pour le podium, Nice et Saint-Etienne, vainqueurs respectivement de Montpellier (1-0) et Troyes (2-1) dimanche, ont pris une option pour la qualification en Ligue Europa, au détriment de Rennes, du MHSC et de Nantes.

Déstabilisés par le départ de plusieurs cadres, Ricardo Pereira, Baysse, Dalbert, Belhanda et les rumeurs concernant Jean-Michaël Seri, tout proche de s’engager au Barça, les Aiglons, qui ont également perdu des forces en tour préliminaire et en barrages de la Ligue des champions face à l’Ajax et Naples, ont démarré timidement la saison et rapidement plongé dans les profondeurs du classement (18e place fin novembre à l’issue de la 14e journée après la claque reçue à domicile face à Lyon 0-5).

Mais les dirigeants azuréens ont eu le mérite de ne pas paniquer et de maintenir leur confiance à Lucien Favre, qui a su maintenir le cap. Malgré un rendement irrégulier, Nice est ainsi remonté progressivement au classement, jusqu’à atteindre à l’issue de cette 34e journée cette cinquième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa (suite à la victoire du PSG en finale de la Coupe de la Ligue). Les Aiglons, qui ont un calendrier difficile pour ces quatre dernières journées (déplacement à Strasbourg et Marseille avant la réception de Caen et un ultime voyage à Lyon), ne sont toutefois pas à l’abri avec un petit point d’avance sur Saint-Etienne.

Un meilleur calendrier pour les Verts ?

L’été dernier, les Verts avaient tenté de tourner la page Christophe Galtier, en poste depuis 2009, en faisant venir sur le banc un coach prometteur, l’Espagnol Oscar Garcia. Mais la mayonnaise n’a pas pris entre l’ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg et un effectif trop limité. L’intérim de l’inexpérimenté Julien sablé n’a pas arrangé les choses. Après dix matches sans victoire, les Verts se retrouvent 16e à la trêve avec un petit point d’avance sur la zone rouge. Nommé coach principal durant les fêtes, Jean-Louis Gasset va transformer cette équipe, bien aidé il est vrai par un recrutement hivernal ambitieux: Subotic, Debuchy, M’Vila, Ntep et le retour de prêt de Beric.

Toutes les recrues, à l’exception de Ntep peut-être, apporte une plus-value à cette équipe, qui réalise une deuxième partie de championnat bien plus convaincante. Invaincus depuis trois mois (7 victoires, 5 nuls), les Verts, qui doivent encore jouer Montpellier, Bordeaux, Monaco et Lille, retrouvent ainsi une place plus conforme à leur statut et peuvent à nouveau rêver d’Europe. Une victoire du PSG face aux Herbiers , le 8 mai prochain en finale de la Coupe de France, permettrait en effet au sixième de Ligue 1 d’obtenir son ticket pour l’Europe, même s’il faudra en passer par trois tours préliminaires pour espérer atteindre la phase de poules de la Ligue Europa. Mais, sur la dynamique actuelle, Saint-Etienne peut toujours rêver de la cinquième place.