Ligue 1 - PSG : Neymar installé en 10 ?

Et si Neymar s’installait au poste de numéro 10 ? Régulièrement aligné à ce poste, le plus souvent en cours de match, par Thomas Tuchel depuis le début de saison, le Brésilien n’est pas hostile à l’idée, comme il l’a récemment confié sur le site du club parisien: "On a un entraîneur qui sait ce que chaque joueur est capable de faire sur un terrain. Personnellement, j’ai déjà joué à ce poste, donc ce n’est pas un problème pour moi. On est tous prêts à jouer où l’entraîneur le décide."

Une réponse qui serait bien sincère à en croire son entraîneur. "Neymar aime jouer 10, et on aime ça aussi. Il est impliqué dans toutes nos attaques et il est plus libre dans le cœur du jeu. Et avec lui à ce poste, il y a de grandes possibilités d’avoir des occasions", a déclaré Thomas Tuchel mardi en conférence de presse, à la veille de PSG-Reims (21 heures). Son repositionnement pourrait donc durer, ce qui n’étonnerait pas certains de ses coéquipiers.

A commencer par Thomas Meunier. "A la base, moi je le vois comme un numéro 10, un soutien d’attaque. Il est clairvoyant. Il peut être à la dernière passe, il peut être buteur. Pour moi, un numéro 10 est un joueur qui doit se concentrer à 100% en possession de balle. Ce serait le plus favorable pour "Ney", qui pourra faire la différence à tout moment. Dans ce rôle de milieu de terrain, il récupère directement le ballon, se tourne, voit vers l’avant. C’est un rôle qui lui irait à merveille", a expliqué le Belge sur RMC. Et puis, comme l’avait aussi souligné le technicien allemand: "Il a déjà le numéro 10 dans le dos…"