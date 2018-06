Ligue 1: PSG-Caen pour débuter la saison

La LFP a dévoilé jeudi le calendrier de la saison 2018-2019 en Ligue 1 et le PSG, champion de France en titre, la commencera comme il a terminé la précédente: contre Caen. Mais cette fois, le club de la capitale recevra le Stade Malherbe au Parc des Princes, un match prévu le 11 août. Les joueurs de Thomas Tuchel auront d’ailleurs un début d’exercice plutôt tranquille, a priori, avec Guingamp, Angers et Nîmes au programme des journées suivantes.

Entame de championnat également clémente pour l’OL, qui se frottera d’entrée à Amiens avant de défier Reims et Strasbourg. Monaco, dauphin de Paris en 2017-2018, débutera quant à lui à l’extérieur, sur la pelouse de Nantes, puis affrontera Lille et Bordeaux. L’OM accueillera pour sa part Strasbourg et sera ensuite opposé à Nîmes et Rennes. Le premier gros choc de la saison est prévu le 1er septembre, avec le déplacement de l’ASM au Vélodrome.