"Il y a beaucoup de gens qui font des polémiques entre moi et le coach, or il n’y a aucune polémique à faire. Lui fait son boulot, je fais le mien. Humainement, on s’entend très bien. C’est tout à fait normal qu’il soit mécontent des résultats, comme moi, mais ni lui ni moi ne jouons et je n’ai aucun problème avec lui, ni lui avec moi, donc arrêtons les polémiques là où il n’y en a pas", a tenu à préciser le président des Canaris, qui semblent surtout en vouloir à ses joueurs, qui n'ont gagné que deux matches sur la phase retour.

"Moi, je souhaite qu’il reste, car je pense qu’on a commencé un travail et qu’il faut continuer" Waldemar Kita

Même si les médias locaux sont persuadés que Ranieri a décidé de partir, un an après son arrivée, et à un an de la fin de son contrat, Kita assure qu'il n'est au courant de rien. "De toute façon, on est assez intelligents tous les deux, s’il y a quelque chose qui doit arriver. Finissons la saison, résume le président nantais. D'ici la fin de saison, on discutera comme des grands garçons, et puis on verra. Moi, je souhaite qu’il reste, car je pense qu’on a commencé un travail et qu’il faut continuer, sinon, c’est toujours embêtant."