Ligue 1 : Monaco vit bien sans Falcao

Deuxième avec sept points d’avance sur l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille à l’issue de la 32e journée de Ligue 1, l’AS Monaco est aujourd’hui en grande difficulté. La faute à une série de trois matches sans succès. Fessé par le Paris Saint-Germain (1-7), battu par Guingamp (1-3) et tenu en échec par Amiens (0-0) le week-end dernier, le club de la Principauté a chuté d’un rang, laissant l’OL passer dauphin du PSG avec un point de plus (72 contre 71).

Et juste derrière, l’OM ne lâche pas l’affaire en comptant 70 unités. La fin de saison s’annonce donc alléchante et la 36e journée promet. En déplacement à Michel-D’Ornano pour y affronter le Stade Malherbe Caen (dimanche, 17 heures), l’équipe de Leonardo Jardim aura pour objectif de l’emporter. Une tâche qui devra se faire sans Falcao.

Pas de Falcao ? Pas de problème

Touché à la cuisse droite lors de la rencontre face aux Amiénois, l’international colombien ne pourra pas tenir sa place. Alors forcément, sans son meilleur buteur, auteur de 18 réalisations en championnat, l’ASM pourrait manquer d’inspiration devant le but. "Nous n’avons pas toutes les options, cela rend notre travail plus difficile. Mais les joueurs disponibles sont très motivés, ils travaillent bien. (…) On continue avec la même motivation. J’attends toujours le meilleur de mes joueurs. L’objectif, c’est la victoire", a cependant expliqué Leonardo Jardim en conférence de presse vendredi.

Et finalement, sans Falcao, son équipe fonctionne bien. Lorsque leur capitaine n’était pas présent sur la pelouse, les Monégasques se sont en effet imposés à six reprises cette saison en Ligue 1, pour seulement deux nuls et deux défaites, dont la dernière contre l’En Avant de Guingamp.

"Personne ne m’a jamais fait de cadeau"

Mais surtout, les champions de France 2017 ont assuré le spectacle avec 27 buts marqués sur ces dix matches, soit une moyenne de 2,7 réalisations par rencontre sans Falcao. De quoi rassurer les supporters monégasques, d’autant plus que l’ASM avait mis un 6-0 à l’EAG en novembre dernier, tout comme Angers et Dijon, victimes d’un 4-0 mi-février. La rencontre contre Caen sera donc certainement plus difficile sans l’attaquant de 32 ans, mais pas de quoi paniquer. "Dans ma vie, personne ne m’a jamais fait de cadeau. J’aime quand les choses sont difficiles. C’est toujours par le travail et la volonté de jouer avec nos limites que nous pouvons atteindre nos objectifs", a ajouté Leonardo Jardim. Il ne reste plus qu’à retrouver le goût de la victoire.