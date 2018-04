Ligue 1 : Monaco sous le choc

Parmi les très rares équipes à pouvoir se prévaloir d’un bilan positif au Parc des Princes, avec pas moins de 17 victoires en 42 matches disputés contre le PSG, Monaco a vécu l’enfer, dimanche, à Paris. Si les Monégasques s’étaient sans doute faits à l’idée d’abandonner leur couronne de champion de France aux Parisiens, ils n’imaginaient sans doute pas que cette passation de pouvoir allait s’apparenter à un calvaire, leurs successeurs au palmarès de la Ligue 1 les étrillant 7-1.

Il y a quinze jours, Monaco avait certes déjà vécu une soirée difficile face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, s’inclinant 3-0 au terme d’un match à sens unique, mais les hommes de Leonardo Jardim espéraient cette fois pouvoir tenir la dragée haute au club de la capitale. Las, les Monégasques auront finalement résisté moins d’un quart d’heure avant d’encaisser le premier but et à la demi-heure de jeu, Danijel Subasic avait déjà ramassé quatre fois le ballon dans ses filets.

Une avalanche de buts sur laquelle est revenu Andrea Raggi, l’un des rares Monégasques à s’exprimer devant les micros à l’issue de la rencontre. "Un match catastrophe, c’est la première fois dans ma carrière. Tu en prends un, deux, trois, quatre en 10 minutes et après tu as les jambes mortes. Je demande pardon aux supporters", a ainsi confié le défenseur italien au micro de France Bleu.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 15, 2018

Une demande de pardon assortie d’un geste fort de la part des dirigeants monégasques qui ont en effet décidé de rembourser les supporters monégasques ayant fait le déplacement. "L’AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine", a ainsi rapidement publié le club sur les réseaux sociaux. Et ce en espérant un rebond dès la semaine prochaine face à Guingamp.

Après avoir félicité Paris et rendu hommage, lui aussi, aux supporters monégasques, les seuls à "avoir été à la hauteur", Vadim Vasyliev, le vice-président de l’ASM, s’est en effet tourné vers le prochain match. "Nous avons pris un knock-down, mais pas un knock-out", a-t-il assuré alors que Lyon et Marseille ne comptent plus que quatre points de retard dans la course à la deuxième place. "Moi personnellement, je ne veux pas revivre ce scénario. J’attends une réponse de mes joueurs à partir de samedi contre Guingamp", a-t-il ajouté. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont prévenus.