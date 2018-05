Il faut croire que l’AS Monaco et Leonardo Jardim commencent à avoir une certaine expérience de ces sprints finaux. Que ce soit pour aller chercher le titre la saison dernière, ou pour rester sur le podium malgré une période compliquée, comme cette saison, il ne faut jamais vendre la peau de l’ASM avant de l’avoir tuée. Il y avait pas moins de neuf absents du côté des Azuréens, dont certains majeurs comme Radamel Falcao, Stevan Jovetic ou Keita Baldé, blessés, mais aussi Fabinho et Jemerson, suspendus. Mais Monaco, à l’arraché, s’est imposé à Caen (1-2).

Jardim n’avait plus le choix et a dû lancer seul en pointe Moussa Sylla, 18 ans et titularisé pour la première fois de sa jeune carrière en Ligue 1. Il s’en rappellera toute sa vie, puisqu’il s’en sort avec un doublé qui risque de compter très, très cher dans la course à la Ligue des champions. Après sa défaite majuscule à Paris (7-1), un autre revers à Guingamp (3-1) et son match nul et vierge contre Amiens (0-0), la semaine dernière, les Monégasques étaient tout près d’enchaîner une quatrième rencontre d’affilée sans succès.

"Je remercie le coach"

Moussa Sylla, buteur à la 12e minute, a récidivé à la 92e, alors qu’Ivan Santini avait égalisé entre-temps à 1-1 en fin de première période (40e). Monaco a fait avec ses armes du moment, et elles étaient limitées. Les Caennais, réduits à 10 à la 77e minute, n’auraient pas volé une victoire. Surtout si on se remémore ce raté de Ronny Rodelin (31e) ou cet arrêt miraculeux de Subasic à l’heure de jeu, face à ce même Rodelin (61e). Les Caennais peuvent d’autant plus s’en mordre les doigts qu’ils se trouvent désormais à trois points du 18e, Toulouse.

"On les a bouffés, estime Youssef Aït Benasser sur beIN SPORTS. On a eu les occasions." La parole au héros du jour, Moussa Sylla: "C’était un match très difficile. On savait qu’ils allaient tout donner, et on n’a rien lâché. On savait aussi que, jusqu’au bout, on pouvait mettre un but. Je remercie le coach qui m’a donné sa confiance. Je suis content." On veut bien le croire. L’OM sait à quoi s’en tenir dans cette course haletante pour la Ligue des champions, relégué à quatre points avant son match du soir face à Nice.