Cela faisait longtemps que les supporters de l’OM ne s’étaient pas autant enflammés pour l’arrivée d’un joueur de renom, en l’occurrence Kevin Strootman, recruté pour 25 millions d’euros à l’AS Rome. Deux mois plus tard, l’international néerlandais surprend dans le mauvais sens. Il n’est pas devenu le nouveau patron du milieu de terrain de la formation de Rudi Garcia, loin de là, et sombre comme avec ses coéquipiers que ce soit contre des équipes talentueuses ou plus moyennes.

A Lille, où les Phocéens ont été dévorés dimanche soir (3-0), le joueur de 28 ans n’a pas d’excuses. Il a été associé à Grégory Sertic, qui a joué à son niveau, celui d’un réserviste en manque de rythme. C’est Strootman qui aurait dû montrer l’exemple. Défensivement, il fut dépassé et sa lenteur est inquiétante dans cette Ligue 1 peuplée de joueurs fougueux. Surtout, il a été peu utile à la relance et n’a pas permis à son équipe de sortir la tête de l’eau. Contre Guingamp (4-0), il y a deux semaines, c'est Maxime Lopez qui avait pris les commandes du jeu en entrant à la mi-temps…

Kevin Strootman n’est pas encore l’un des leaders de l'OM mais il a évidemment des circonstances atténuantes. Il découvre une nouvelle équipe et surtout un nouveau championnat et un nouveau pays. Il est donc en pleine phase d’adaptation et le replacement de Luiz Gustavo à ses côtés au milieu de terrain lui fera grand bien. Pour l'instant, le Batave est dépendant de son équipe et non le contraire. Le Stade Vélodrome attendait davantage du 2e joueur le plus cher de l'histoire du club.