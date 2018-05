L'OM, malgré une équipe remaniée, semblait tenir son match vendredi, à Guingamp, en menant de 2 buts grâce aux réalisations de Valère Germain (2e) et Florian Thauvin (14e). Un match d'ouverture de la 37e journée de Ligue 1 qui a pourtant basculé avec le retour de l'En Avant, capable d'égaliser par Clément Grenier, auteur d'un doublé (42e, 52e, s.p.), et même de prendre l'avantage par Jimmy Briand (70e). Avant que Marseille ne trouve les ressources à 10 contre 11, malgré l'expulsion de Steve Mandanda, pour revenir au score par Florian Thauvin (81e).

Au classement, l'équipe de Rudi Garcia ne maîtrise plus son destin dans la course au podium et à la qualification en Ligue des champions ; elle reste 4e, à égalité de points avec Monaco, avant les matches de l'ASM contre Saint-Etienne (21h) et de l'OL à Strasbourg (21h).