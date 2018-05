Ligue 1 : Marseille ne maîtrise plus son destin

Tout commence, dans le bouillonnement de cette fin de saison euphorique, par un coup de froid sur l’OM avec l’annonce du forfait de Dimitri Payet en Bretagne. Le capitaine et meneur de jeu olympien accompagne bien ses partenaires au Roudourou, mais prend place dans les tribunes. Une alerte musculaire à cinq jours de la finale de Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid mercredi, à Lyon (20h45), qui commande la plus grande des prudences de la part de Rudi Garcia.

Et le onze de départ marseillais a de quoi faire peur au coup d’envoi le plus optimiste des supporters avec notamment cette charnière centrale composée de Boubacar Kamara et Greg Sertic. Dix matches à eux deux pour seulement cinq titularisations, dont deux défaites calamiteuses pour Sertic à Monaco (6-1) et à domicile face à Rennes (1-3) ! Tout sauf rassurant. Et pourtant…

Grenier : "Une entame de merde"

Marseille n’a pas besoin d’un quart d’heure pour compter deux buts d’avance. Parfait relais de Payet, Morgan Sanson à la récupération alerte de suite Florian Thauvin sur l’aile droite pour un centre au goût de passe décisive pour le coup de tête gagnant de Valère Germain (0-1, 2e). Thauvin fait honneur au brassard de son capitaine. C’est en contre et cette fois depuis la gauche que Lucas Ocampos adresse un centre décisif pour la tête acrobatique du goleador de l’OM, auteur de son 21e but en Ligue 1 cette saison (25e toutes compétitions confondues). Pour un break déjà en poche (0-2, 14e).

Enfin la réaction guingampaise avec ce ballon en retrait sur lequel Lucas Deaux, depuis l’extérieur de la surface, adresse une frappe de l’extérieur du pied gauche, qui oblige Steve Mandanda à s’illustrer (25e). Le gardien olympien ne bouge pas d’une oreille en revanche sur le coup-franc ourlé aux 22 mètres par le spécialiste maison, Clément Grenier (35e). Le même Grenier qui alerte Jimmy Briand sans que son ancien compère lyonnais ne trouve le cadre (37e), avant de mettre encore Mandanda à contribution (40e). Le milieu de terrain international est récompensé à la récupération de ce ballon repoussé par la barre de l’OM sur la frappe de Briand qu’il expédie dans le but marseillais (1-2, 42e).

"On fait une entame de merde, ça fait chier !" Grenier, au micro de Canal+, enrage. Mais l’OM recule et subit beaucoup trop. Jusqu’à cette entame de seconde période catastrophique, où Ocampos commet l’irréparable avec cette main indiscutable dans sa surface, qui permet à Grenier de s’offrir le doublé sur penalty (2-2, 53e). L’ancien Lyonnais rend un fier service à son ancien club en même temps qu’à l’AS Monaco.

Le match s’emballe d’un but à l’autre. Avec cet arrêt exceptionnel de Karl-Johan Johnsson sur la frappe de Sanson (60e), suivi du manque de spontanéité et de justesse de Thauvin dans la surface adverse (62e). S’il rate le cadre au point de penalty (63e), Briand dans la foulée part dans le dos de la défense marseillaise pour un tête à tête avec Mandanda, qui fauche l’attaquant et subit la double peine. Le carton rouge et le nouveau penalty que transforme Briand (3-2, 70e). A dix, Marseille paraît K.-O. mais trouve les ressources pour égaliser sur la montée de Bouna Sarr et le 22e but de Thauvin (3-3, 81e). La parade de Yohann Pelé (83e) et la frappe de Sertic sauvée sur la ligne guingampaise (84e) rendent cette fin de match irrespirable. Sept corners marseillais consécutifs et la balle de but non cadrée par Thauvin (90e+1) n’y feront rien. Il faudra même le stop de Jordan Amavi à son tour sur sa ligne pour préserver ce score de parité (90e+4).

Après la victoire sur Monaco (3-1) et le nul à Paris (2-2), l’En Avant accroche un nouveau gros bras. Et laisse surtout l’OM sous la menace: samedi, Lyon pourrait tuer le suspense et Monaco faire un pas décisif dans la course au podium.

(*) Thauvin devient le meilleur buteur marseillais sur une saison depuis Alen Boksic (1992-1993).