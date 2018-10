Une semaine après la faillite phocéenne chez le rival lyonnais (4-2), l’Olympique de Marseille en a été quitte pour une nouvelle gifle, dimanche soir, à Lille en clôture de la 8e journée. Si les troupes de Rudi Garcia ont cette fois su résister durant plus d’une heure, ils ont complètement lâché prise dans la dernière ligne droite, encaissant deux buts en quelques minutes pour une défaite 3-0 qui avait bien du mal à passer auprès des cadres olympiens.

Après Dimitri Payet, monté au créneau sitôt le coup de sifflet final pour réclamer une prise de conscience collective, c’est ainsi Luiz Gustavo qui a rué dans les brancards, pointant du doigt le manque d’envie affiché par les finalistes de la dernière Ligue Europa. "La vérité, c’est que Marseille est une équipe qui a besoin de travailler plus que les autres. On peut changer le système mais on prendra encore des buts si on ne veut pas comprendre que l’on doit faire plus collectivement. La solution c’est le travail et il faut faire les efforts les uns pour les autres. Sinon, ce n’est pas possible", a ainsi pesté l’ancien Munichois sur le site du club.

On n’a pas CR7 ou Messi. Luiz Gustavo

Transpercé sur l’action du premier penalty puis à la faute sur le second, Luiz Gustavo a une nouvelle fois étalé ses limites en charnière centrale. S’il ne fuyait pas ses responsabilités, le défenseur brésilien n’en regrettait pas moins à demi-mots le manque de soutien de ses milieux de terrain. "On peut dire que c’est toujours de ma faute si on prend des buts, mais la vérité c’est que l’on doit jouer en équipe, jouer ensemble. Si on ne change pas ça, on restera dans le doute et on continuera à encaisser des buts. C’est difficile à expliquer mais on n’a pas CR7 ou Messi, on a donc besoin de jouer au foot collectivement. Je ne suis pas content de moi et pas content de ce qui se passe…", a-t-il ajouté.

Dépité, le Brésilien verra sans doute d’un bon œil le retour de blessure d’Adil Rami, attendu dès jeudi pour le match de Ligue Europa face à Limassol, et la fin de suspension de son compère Duje Caleta-Car qui devrait lui permettre de retrouver le milieu de terrain.