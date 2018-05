Bruno Genesio aurait aimé que toute la 37e journée de Ligue 1 soit décalée au vendredi soir, plutôt que de reprogrammer uniquement le déplacement de l'Olympique de Marseille à Guingamp pour permettre aux Phocéens de préparer au mieux la finale de Ligue Europa. Mais le coach de l'Olympique Lyonnais ne porte sans doute plus beaucoup d'attention à ce détail ce samedi, à quelques heures de défier le Racing Club de Strasbourg à La Meinau. Car après le nul (3-3) des Ciel et Blanc à Guingamp, tous les voyants sont au vert pour les Gones.

En effet, il suffit désormais que les Lyonnais s'imposent en Alsace, sur les terres d'une formation qui lutte difficilement pour son maintien parmi l'élite, pour s'assurer une place sur le podium. Et il y a encore quelques semaines, cette issue était loin d'être gagnée pour Nabil Fekir et consorts, car l'AS Monaco paraissait hors d'atteinte d'un point de vue comptable, là où l'Olympique de Marseille s'avérait être un adversaire particulièrement coriace et lancé sur une excellente dynamique. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ont réussi à inverser la tendance, reprenant des couleurs pour redevenir une machine à faire plier les défenses adverses.

Les Rhodaniens viseront donc un neuvième succès de rang en championnat ce samedi, face au club de Martin Terrier, qui appartient à l'OL depuis l'hiver dernier mais sera absent pour cette échéance car toujours convalescent. A priori, l'objectif d'empocher trois points à La Meinau est complètement dans les cordes lyonnaises, et le podium sera alors assuré. Il faudra ensuite souhaiter un succès de l'Atlético contre l'OM mercredi prochain pour s'ouvrir automatiquement les portes de la phase de groupes de la C1, même en cas de troisième place finale au soir de la 38e journée. Mais non, Bruno Genesio sera derrière les Phocéens face aux Colchoneros. "Comme on va terminer deuxièmes", se justifie l'entraîneur de l'OL avec le sourire...