Ligue 1 : Lyon ne s'arrête plus !

Pour la manière, il faudra repasser. Mais, mathématiquement, l’OL a réalisé une excellente opération en s’imposant contre Troyes dimanche après-midi (3-0), sur un doublé de Bertrand Traoré en première période (29e et 35e) et un but de Maxwel Cornet en fin de match (88e).

Un nouveau succès, le huitième consécutif en championnat, qui permet aux hommes de Bruno Genesio de conforter leur place de dauphin du PSG à deux journées de la fin, et d’envisager ces deux dernières rencontres (à Strasbourg et contre Nice) avec une certaine sérénité, malgré la pression de leurs poursuivants Monaco et Marseille.

"Pour l’instant rien n’est fait, commentait ensuite Bruno Genesio au micro de Canal+. On a fait ce qu’on devait faire, et il reste encore deux matches à gagner pour être deuxièmes, l’objectif du début de saison. En deuxième période, on doit faire mieux que ça, parce qu’on n’a pas joué suffisamment simple. Maintenant, on maîtrise notre destin, mais il ne faut pas se relâcher."

L'arrêt du match pour Gorgelin

Après ces deux buts, sur les deux seuls tirs cadrés du premier acte, de Traoré, le premier d’une déviation en talonnade sur une frappe d'Aouar, et le deuxième de la tête à la réception d’un centre de Mendy, ses hommes ont commencé à reculer. Et la rentrée de Nivet à la pause a dynamisé les Troyens (18es et virtuels barragistes), qui jouent eux leur survie.

Le plus vieux joueur de Ligue 1 (41 ans) délivrait notamment deux caviars pour Niane (51e et 67e), mais ce dernier ne parvenait pas à tromper Gorgelin, le remplaçant de Lopes qui réalisait ensuite l’arrêt du match en détournant sur sa barre un coup franc lointain d'Azamoum (76e). Les derniers espoirs troyens étaient finalement réduits à néant par un but de Cornet (88e), qui avait suppléé Fekir quelques minutes plus tôt. "La lutte va être dure jusqu’à la fin", assénait d’ailleurs le capitaine de l’OL.