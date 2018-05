Ligue 1 : Lopes écope de 5 matchs en appel !

C’est une sentence qui avait fait couler beaucoup d’encre le 24 avril dernier. En réponse aux incidents observés au Vélodrome le 18 mars à l’issue du choc entre l’OM et l’OL (2-3), la Commission de discipline de la LFP avait décidé d’infliger une suspension ferme de trois matches à Anthony Lopes et Adil Rami, épargnant en outre Mouctar Diakhaby et ne réservant que du sursis à Marcelo. Des sanctions contestées de part et d’autre, en particulier du côté de Marseille où l’on ne comprenait pas que le portier lyonnais et le défenseur phocéen soient logés à la même enseigne.

Saisie par les deux Olympiques, la Commission supérieure d’appel de la FFF a manifestement entendu l’argument premier des Marseillais puisque la peine d’Anthony Lopes a été alourdie en seconde instance. Coupable notamment d’avoir frappé un membre de l’encadrement olympien, l’international portugais a écopé ce lundi d’une suspension ferme de cinq rencontres, quand la sentence réservée à Adil Rami n’a pas évolué.

Sanctionné en premier lieu d’une suspension de deux matches avec sursis, le défenseur rhodanien Marcelo a lui hérité d’un match ferme. Même verdict pour le Gone Mouctar Diakhaby qui à l’origine n’avait pas été inquiété par la Ligue. A noter que la FFF a par ailleurs dicté la fermeture pour un match de la tribune basse Sud du stade Vélodrome. Les deux clubs devront du reste s’acquitter d’une amende de 10 000 euros.