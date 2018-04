Parmi les équipes de la première partie de tableau, seuls Guingamp (10e) et Saint-Etienne (9e) sont tombés cette saison au Vélodrome – Nice (7e) n’ayant pas encore effectué son déplacement à Marseille. Paris (1er), Monaco (2e), Lyon (3e), Rennes (5e), Nantes (8e) et, désormais, Montpellier (6e) ont de leur côté tenu le choc dans l’antre des joueurs de Rudi Garcia. Un collectif quelque peu décimé ces jours-ci et qui a disputé cette saison plus de matches que toute autre équipe du championnat (52 toutes compétitions confondues). D’où sans doute le manque de jus et d’inspiration observé ce dimanche soir.

Après un premier quart d’heure probant durant lequel les Olympiens ont affiché leurs hautes ambitions, le soufflé est retombé. A un point tel que le MHSC s’est offert la meilleure opportunité de la première période: un tir tendu de Sambia repoussé des deux poings par Pelé (21e).

Le poteau pour Sanson

Dans le deuxième acte, les Phocéens néanmoins s’enhardissent, et manquent de faire mouche coup sur coup tandis qu’un tir en pivot de Sanson vient sonner le poteau (55e) et qu’une grosse frappe d’Amavi contraint Lecomte à la parade (56e). Lancé dans le bain juste avant l’heure de jeu à la place d’un Germain fantomatique, Mitroglou à son tour sollicite le portier héraultais d’une reprise en extension spectaculaire (67e) mais rien n’y fait… l’OM demeure muet.

A dix minutes de la fin de la rencontre, les Marseillais croient bien obtenir enfin une balle de match, seulement M. Lesage ne voit pas l’évidence et cette faute grossière de Hilton sur Mitroglou dans la surface. A l’aller à Montpellier, les Thauvin et consorts avaient bénéficié d’un penalty litigieux, ils n’auront pas eu cette fois l’occasion de transformer un penalty criant. D’autant plus frustrant certainement que Njie a raté le coche à la dernière seconde du temps réglementaire, laissant ainsi Marseille se contenter d’un point ce soir. Un point insuffisant pour repasser au classement un OL qui plus tôt dans la journée avait surclassé le FC Metz (0-5). Avec la fameuse troisième place du championnat à la clef.