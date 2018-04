"Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi". Les supporters de l’OM ont passé un bien bel après-midi ce samedi: ils ont pu entonner à gorge déployée leur chant du moment (en référence à une éventuelle finale de la Ligue Europa au Parc OL) et leur équipe n’a pas tremblé face au Losc pour l’emporter sur un score sans appel (5-1). La formation de Rudi Garcia recolle donc aux Gones, troisièmes du classement avec une bien meilleure différence de buts, mais met aussi la pression sur le dauphin monégasque, qui n’a qu’un point d’avance avant son match à Guingamp dans la soirée.

Les Phocéens ont encore connu une entame difficile, comme contre Leipzig (5-2) et Troyes (2-3) il y a une semaine, mais les Dogues n’ont pu convertir leurs occasions, à l'image de Lebo Mothiba (14e) et Kévin Malcuit (17e). Florian Thauvin, lui, a débloqué la situation de la tête sur un centre de l'intenable Bouna Sarr (12e), avant de transformer un penalty que Dimitri Payet lui a offert (30e). Kostas Mitroglou y allait également de son doublé, de la tête (35e) et d’une petite volée du droit (38e), portant son bilan à 12 buts cette saison.

Avec ce score de 4-0 à la pause, Marseille a donc pu gérer la suite en toute tranquillité, à cinq jours de la demi-finale aller contre Salzbourg, à domicile. Yassine Benzia a néanmoins réduit l’écart pour l'inquiétant avant-dernier du championnat (54e), ce qui a poussé les locaux à reprendre leur marche en avant. A défaut de marquer, notamment sur deux belles opportunités (55e et 71e), Dimitri Payet lançait Lucas Ocampos pour le cinquième but (58e) avant de céder sa place pour les 10 dernières minutes. Le travail en Ligue 1 est fait et bien fait. Un nouvel exploit est attendu en Ligue Europa.