Ligue 1 : L'OM ne veut pas calculer

Une passionnante fin de saison. A dix jours du dernier match de championnat, qui les verra accueillir Amiens au Vélodrome, les Marseillais, quatrièmes de Ligue 1 à deux points du dauphin lyonnais et qualifiés pour la finale de la Ligue Europa, peuvent encore tout gagner… mais aussi tout perdre.

"Pour l’instant, cette saison est belle. Mais ce serait une grosse déception de ne rien avoir au final. C’est comme si on offrait un cadeau à un enfant, et qu’au dernier moment on lui reprenait…", a reconnu Valère Germain en conférence de presse mercredi, à l’avant-veille du déplacement de l’OM à Guingamp (vendredi à 20h45).

"Pas de de débat"

Son entraîneur, lui, préfère prendre le problème dans l’autre sens: "Déjà, on est le seul club français à disputer une finale de coupe d’Europe. Et on peut aussi tout gagner." Interrogé ensuite sur le risque de voir ses hommes avoir déjà la tête à la finale contre l’Atlético à l’heure d’aller en Bretagne, Rudi Garcia a assuré que cela n’arriverait pas.

"S‘ils en parlent, ils chuchotent. Parce qu’ils savent que si je les entends, ça risque de mal se passer", jure-t-il ainsi, après avoir expliqué que "seul le match de vendredi compte. Encore, si on n’avait rien à jouer vendredi… Mais il n’y a pas de débat ! Comment peut-on penser à mercredi alors que vendredi soir, on peut être deuxième ? Il n’y pas de calcul à faire." On verra au Roudourou si ses hommes ont bien reçu le message…