Un peu plus d’un mois après sa piteuse élimination face au CSKA Moscou en huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le moral. Les Gones ont d’abord redressé le tir en s’imposant sur la pelouse de leurs rivaux marseillais (2-3), puis signé trois autres succès face à des mal-classés, Toulouse, Metz et Amiens, en marquant dix buts tout en préservant leur cage inviolée. Une série qui a permis au club rhodanien de reprendre la troisième place avec le même nombre de points que l’OM, mais aussi une différence de buts largement supérieure (+36 contre +27 pour le club phocéen). La deuxième place de Monaco, étrillé dimanche dernier par le PSG (7-1), n’est plus qu’à quatre points, et l’ASM n’a qu’un petit but d’avance sur l’OL.

De quoi susciter l’enthousiasme de Bruno Genesio, ravi de pouvoir compter sur un effectif au complet, à trois jours d’un déplacement à Dijon, prévu vendredi dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. "Tout le monde est à 100%. On rentre dans le sprint final et c'est très bien d'avoir tout le groupe à disposition. Le goal average est important. Rien n'est fait. Il reste encore 15 points, c'est énorme. Il faut être prêt mentalement. Jouer avant ou après nos adversaires, cela ne change rien. La lutte sera serrée jusqu'au bout", a confié l’entraîneur lyonnais, mercredi en conférence de presse.

#DFCOOL Place désormais au Coach Genesio ️: "Le groupe est au complet pour le déplacement à Dijon. Tout le monde est à 100%. On rentre dans le sprint final et c'est très bien d'avoir tout le groupe à disposition." pic.twitter.com/3m5oMxPKpH — Olympique Lyonnais (@OL) 18 avril 2018

Il y a une complicité qui se crée entre Memphis et Mariano Bruno Genesio

Fekir, retour imminent

Désespéré après la claque reçue face au CSKA, Bruno Genesio a retrouvé le sourire et se félicite également des progrès de son équipe: "Si on marque des buts, forcément nos joueurs ont du talent. Mais il y a aussi du mouvement et de la complémentarité que l'on travaille à l'entraînement. Ce n'est pas que les qualités individuelles de nos joueurs comme je peux l'entendre." L’OL a retrouvé son efficacité du début de saison dans un nouveau système en 4-4-2 en losange, avec un Memphis Depay performant au poste de meneur de jeu. Mais le retour de blessure de Nabil Fekir pourrait pousser sur le banc le Néerlandais ou Bertrand Traoré.

"Il y a une complicité qui se crée entre Memphis et Mariano. Ils ont beaucoup de talent. Une belle complémentarité se crée avec les quatre joueurs de devant", poursuit Genesio. Même sentiment pour Marcelo, plus serein en défense après un passage à vide: "C'est une concurrence très positive en attaque. Notre groupe est de nouveau au complet avec le retour de Nabil Fekir. Notre coach doit avoir des maux de tête en ce moment avec tous ces bons joueurs en attaque. Il faut féliciter le coach qui a changé le système. Il a pris des risques et cela paye". Jusqu’à quand ? L’OL a cinq matches et un mois de compétition pour espérer finir devant l’ASM et l’OM.