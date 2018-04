Giovani Lo Celso n’en finit plus de marquer les esprits en cette fin de saison. Auteur d’un doublé, dimanche dernier, lors du carton réussi face à Monaco (7-1), le milieu argentin a ainsi encore frappé face à Bordeaux, inscrivant le seul but de la rencontre d’une frappe à l’entrée de la surface après un corner repoussé par la défense bordelaise. De quoi parachever une solide prestation dans l’entre-jeu et permettre aux tout frais champions de France de se rapprocher du record de points, l’un des rares enjeux de leur printemps.

De quoi surtout confirmer la nouvelle dimension prise par le jeune gaucher au PSG. Arrivé en catimini à l’hiver 2016, Giovani Lo Celso s’est en effet imposé au milieu de terrain, et pas seulement pour dépanner au poste de sentinelle en l’absence de Thiago Motta. Dimanche, l’Argentin a d’ailleurs été préféré à l’ancien Barcelonais et a évolué dans un 4-2-3-1 aux côtés d’Adrien Rabiot, bouclant son 30e match de la saison en Ligue 1. Le nouveau joueur de l’Albiceleste a certes débuté la moitié de ses matches sur le banc, mais dans l’effectif parisien, il n’y a qu’Alphonse Areola à avoir disputé plus de rencontres de championnat.

C’est énorme ce qu’il réalise ! Marquinhos

Ces bonnes performances ne suffiront sûrement pas à effacer le souvenir de sa contre-performance à Santiago Bernabeu face au Real Madrid lors du match aller des huitièmes de finale mais confirment son nouveau statut au PSG. "C’est énorme ce qu’il réalise ! Il est rare de voir un joueur venir directement d’Amérique du Sud. Il nous impressionne et est très disponible en match comme à l’entrainement. Il nous fait beaucoup du bien", a ainsi confié le capitaine Marquinhos à son endroit dans des propos relayés par France Bleu. "C’est un joueur précieux au milieu de terrain car il peut jouer à de nombreux postes", a renchéri Javier Pastore, bien moins à son aise, dimanche.

Désigné homme du match, l’intéressé a, lui, mis en avant la confiance qui l’habite depuis plusieurs mois et qui pourrait l’amener à être retenu par Jorge Sampaoli, le sélectionneur argentin, pour disputer la Coupe du monde en Russie. "Je me sens en confiance. J'essaye d’apporter ma pierre quand je joue. Je me sens bien surtout grâce à mes coéquipiers et au staff. Je ne pense pas encore au Mondial. Je cherche à progresser en club", a-t-il expliqué.