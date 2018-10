Nicolas Pépé est intenable. Luiz Gustavo ne dira pas le contraire, lui qui a été littéralement déposé par l’attaquant lillois sur l’action du premier penalty, obligeant Steve Mandanda à faire faute, puis a lui-même séché l’international ivoirien pour un deuxième penalty sonnant le glas des derniers espoirs marseillais, finalement défaits (0-3) ce dimanche.

Il y a deux semaines, Nicolas Pépé n’avait laissé à personne le soin de transformer les deux penalties qu’il avait déjà obtenus à Amiens (2-3). Cette fois, après avoir transformé le premier, l’ancien Angevin a laissé Jonathan Bamba alourdir le score à l’entame des cinq dernières minutes, manquant là l’occasion de rejoindre Lionel Messi et Neymar en tête du classement des joueurs les plus décisifs d’Europe.

On ne sait pas jusqu'où on peut aller. Nicolas Pépé

Fort de ses cinq buts et trois passes décisives depuis le début de saison, l’Ivoirien n’est en effet devancé que par les deux anciens compères du FC Barcelone, tous les deux impliqués sur neuf buts en championnat avec cinq buts et quatre passes décisives pour l’Argentin et six buts et trois passes pour le Brésilien. Mais c’est bien la nouvelle victoire lilloise, la quatrième en quatre matches à domicile, que l'attaquant nordiste entendait retenir à l’issue de la rencontre.

"Notre début de saison s'explique par le travail. Avec l'expérience qui est arrivée cet été, c'est plus facile pour nous. En plus, avec les victoires, la confiance vient un peu plus vite et on voit qu'on peut faire du beau jeu face à une belle équipe de Marseille", a ainsi apprécié, le héros de la soirée, avant de voir encore plus haut: "On ne sait pas jusqu'où on peut aller, on fait un bon début de saison et il faut continuer comme ça."

Garcia élogieux envers Pépé :