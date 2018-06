Ligue 1 : Les raisons du maintien de Genesio

Le conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais a "validé" Bruno Genesio pour la saison prochaine – et uniquement pour la saison prochaine (pas de prolongation prévue). C’était le choix de Jean-Michel Aulas, il a été entériné lors de la première semaine de juin. Le président de l’OL avait annoncé la couleur, le 24 mai, aux supporters qui critiquent son coach – et ils sont de plus en plus nombreux…

"Le comité de gestion s’est réuni lundi (le 21, N.D.L.R.) et a demandé à Bruno, à l’unanimité, de poursuivre son travail", avait-il informé à Kiev juste après la nouvelle finale de la Ligue des champions – la cinquième – remportée par ses féminines (aux dépens du VfL Wolfsbourg, 1-4 a.p.). Le Progrès ce mercredi apporte deux explications, différentes, au maintien d’un Genesio en poste depuis décembre 2015.

Pas "un entraîneur star"

Il y a d’abord ses résultats: il a qualifié son équipe en C1, pour la deuxième fois, en terminant troisième de L1. Une équipe qui a aussi été éliminée à domicile dès les huitièmes de la C3 (par le CSKA Moscou, 1-0, 2-3), dont la finale se tenait au Groupama Stadium… Contrat à moitié rempli.

Et puis il y a une donnée économique, le club rhodanien ne pouvant se permettre, toujours selon le quotidien régional, de mettre sur la table "400 000 euros mensuels" pour "un entraîneur star". Le "GS" reste à amortir et, de toute façon, cela ne correspond pas à la philosophie des Gones. Genesio, un choix par défaut ? Cela lui fera certainement plaisir…