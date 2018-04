Ligue 1 : Les (nombreux) records du PSG

103

Une pluie de buts s’est abattue sur le but de l’AS Monaco et de Danijel Subasic. Les Parisiens ont réussi à frapper à 7 reprises ce qui leur a permis de battre un record. Celui du nombre de buts inscrits lors d’une saison (102 en 2015-2016). Les Parisiens peuvent désormais lorgner le record détenu par le Racing en 1959-1960 (118). 15 buts en 5 matches, c’est dans leur moyenne !

87

C’est le nombre de points inscrits par le Paris Saint-Germain après 33 journées ! Jamais aucun club n’avait réussi à atteindre un tel sommet. Le plus haut total de l’histoire a été obtenu avec 28 victoires, 3 nuls et 2 défaites. A ce rythme, la barre symbolique des 100 points pourrait être atteinte. Les coéquipiers de Thiago Silva ont même droit à un match nul d’ici à la fin de la saison.

113

En reprenant victorieusement de la tête un centre de Yuri Berchiche, Edinson Cavani n’a pas seulement marqué son 25e but de la saison en Ligue 1, il a aussi inscrit son 113e but avec le Paris Saint-Germain en championnat. Il co-détient ce record avec Zlatan Ibrahimovic. Une statistique qui devrait bientôt pleinement lui appartenir.

17

Le Paris Saint-Germain n’a pas traîné à domicile cette saison. 17 victoires en 17 matches, c’est un autre record pour le club de la capitale. Cela fait un total de 51 points et c’est donc un total plus important que celui de 16 équipes en championnat (domicile et extérieur) ! Rennes est 6e du classement avec 47 unités au compteur.

36

Dani Alves est le joueur le titré en activité ! Le latéral brésilien du Paris Saint-Germain avait déjà ajouté la Coupe de la Ligue à son palmarès, voilà donc un premier titre de champion avec le Paris Saint-Germain. Avec 36 trophées dans sa besace, le Brésilien devance Andres Iniesta (32) et de nombreux barcelonais avec qui il a remporté tout ou partie des 23 trophées récoltés avec le Barça.