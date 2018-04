Ligue 1: Le PSG s'en sort avec un nul contre Guingamp

Longtemps malmené par Guingamp dimanche soir, en clôture de la 35e journée de Ligue 1, le PSG a accroché le nul face aux Bretons (2-2). Les joueurs d'Antoine Kombouaré ont pourtant mené 2-0, avec des buts de Blas (45e) et Briand (68e), mais Cavani s'est offert un doublé (75e sp, 82e) pour empêcher la troupe d'Unai Emery de chuter à domicile. C'est toutefois la première fois, en 18 matches, que Paris ne s'impose pas chez lui cette saison. Au classement, Guingamp (11e) reste à six points de Saint-Etienne (5e) dans la course à l'Europe.