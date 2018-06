La Ligue de football professionnel (LFP) annoncera jeudi à la mi-journée les calendriers de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2018-2019. En attendant, L'Equipe a dévoilé quelques informations concernant le programme de l'exercice à venir.

Ainsi, le champion de France en titre, le Paris-Saint-Germain, débutera sur la pelouse de Caen le 10 août, un peu moins de trois mois après avoir clôturé la saison précédente face au club normand (0-0). Les hommes de Thomas Tuchel finiront leur exercice le 25 mai au Parc des Princes face à Reims. Entre les deux, Neymar et ses coéquipiers se déplaceront au Stade Vélodrome le 28 octobre pour y affronter l'OM dans le cadre de la 11e journée.

Finaliste de la Ligue Europa et quatrième au classement cette saison, le club phocéen avait tenu tête au PSG au Vélodrome le 22 octobre dernier (2-2) avant de connaître deux lourdes défaites sur le score de 3-0 lors du match retour au Parc des Princes et dans la foulée en quarts de finale de la Coupe de France, à trois jours d'intervalle (25 et 28 février). L'OM, qui compte bien se renforcer durant l'été, sera-t-il cette fois en mesure de venir titiller son rival parisien dans la course au titre ?