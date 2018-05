Ligue 1 : Le gros coup de Lille, Metz en L2 !

Encore mené par Toulouse à 10 minutes de la fin de ce match de la peur comptant pour la 36e journée de Ligue 1, Lille, grâce à un coup franc d’Yves Bissouma (80e) et un but de Nicolas Pepe (83e), déjà auteur de l’ouverture du score à la 5e minute, s’est imposé 3-2 dans la Ville rose dimanche après-midi et sort ainsi de la zone rouge.

Les Dogues grimpent à la 16e place et relèguent leurs adversaires, qui comptent désormais un point de moins que les Nordistes, au 18e rang. Battus en toute fin de match par Angers (1-2), sur deux buts dans le temps additionnel, les Messins sont eux officiellement relégués.

A l’autre bout du classement, si Lyon, vainqueur 3-0 de Troyes, a conservé sa place de dauphin du PSG, l’AS Monaco, qui s’est imposé 2-1 à Caen sur un but de Moussa Sylla à la 93e minute, reste à une longueur des Lyonnais et compte quatre points d’avance sur Marseille, qui reçoit Nice à 21h05.

Rennes, vainqueur de Strasbourg 2-1, se hisse à la cinquième place, avec cinq points de plus que Montpellier (8e), qui l’a emporté 2-0 à Nantes. Dans le ventre mou, Dijon (12e) est venu à bout de Guingamp (11e), s'imposant 3-1.

Caen (15e), Lille (16e) et Strasbourg (17e) ne sont eux pas encore sauvés, alors que Toulouse (18e) et Troyes (19e) peuvent toujours espérer.