Plus de quatre heures, c’est le temps qu’il aura fallu à la Commission de discipline de la Ligue 1 pour entendre tous les protagonistes des incidents survenus à la fin du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Des incidents jugés plus d’un mois après les faits, le choc entre l’OM et l’OL remontant au 18 mars, et en l’absence du président de la Commission, retenu par ses vacances.

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas étaient bien présents. De même que Mouctar Diakhaby, Anthony Lopes et Marcelo, Adil Rami étant lui en visio-conférence, demi-finale de la Ligue Europa face à Salzbourg ce jeudi oblige. Le défenseur marseillais a finalement écopé de la peine la plus lourde avec trois matches de suspension, comme Anthony Lopes, Marcelo s’en sortant avec deux matches avec sursis.

Lopes pris à partie par l'intendant

Coupable d’avoir porté des coups à Marcelo, l’ancien Lillois a pourtant, selon L’Equipe, affirmé "être revenu sur ses pas pour vérifier que tous ses coéquipiers étaient sortis du terrain, puis avoir voulu s’expliquer avec Ferri sur les raisons qui avaient poussé le milieu de l’OL à s’en prendre grossièrement à sa mère." Une ligne de défense mise à mal par les images de la vidéo qui montrent clairement que le défenseur marseillais cherche à en découdre avec Marcelo.

Autant occupé à incriminer les Lyonnais qu’à défendre ses joueurs, l’Olympique de Marseille s’est également évertué à charger Anthony Lopes pour son coup porté à Walid Baaloul, l’intendant du club marseillais, ce dernier s’étant vu accorder deux jours d’ITT et trente jours de soins. Mais toujours à en croire L’Equipe, le certificat médical n’aurait pas convaincu l’expert présent à l’audition, ce dernier relevant plusieurs erreurs. En outre, contrairement aux dires des Phocéens, les images vidéo, encore elles, montrent que Walid Baaloul aurait saisi le bras d’Anthony Lopes pour l’entraîner dans la mêlée générale…