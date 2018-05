Ligue 1 : Fin de série pour les Verts !

« Sainté » a de quoi être pris de vertiges. Imaginez : les Verts, après avoir flirté avec la zone de relégation au cœur de l’hiver – l’ASSE pointait encore en seizième position fin janvier, au soir d’une défaite à Nice (1-0) -, se retrouvent cinquièmes à tutoyer une qualification européenne totalement inespérée. Et à la tête d’une série de treize matches sans défaite. De quoi susciter un brin de panique à l’heure de concrétiser et conclure une telle « remontada ».

Tout débute pourtant parfaitement dans ce choc face à Bordeaux. Saint-Etienne ouvre le score et du cran, Rémy Cabella n’en manque alors certainement pas, lui qui restait sur un échec face à Alphonse Areola, pour convertir ce penalty obtenu par Robert Beric pour une faute de Pablo (1-0, 28e). Face à une tribune désespérément vide de supporters stéphanois (*), le joueur prêté par l’OM inscrit en force son sixième but de la saison (pour 7 passes décisives). Geoffroy-Guichard, où l’on joue à guichets fermés malgré ce stade amputé, peut scander son objectif : « Saint-Etienne, Coupe d’Europe ! »

Costil, "Monsieur Penalty"

Sauf qu’au cœur de cet après-midi, l’équipe de Jean-Louis Gasset va être victime d’une panne de courant spectaculaire. Et Bordeaux en profite pour renverser le score en l’espace de six minutes. Dans une défense portée disparue, où Younousse Sankharé, avant de céder sa place à la pause sur blessure, a le temps de placer sans opposition son coup de tête pour égaliser (1-1, 30e). Avant que, sur corner, le jeune Jules Koundé ne « bouge » un Mathieu Debuchy totalement apathique au duel pour fusiller Stéphane Ruffier à bout portant (1-2, 36e). On frôle même le K.O. avant la pause sur ces nouvelles occasions nettes de Malcom (38e) et Martin Braithwaite (41e).

C’est opération portes ouvertes à Saint-Etienne et Gasset se doit de changer son fusil d’épaule avec ce changement tactique à la pause et la rentrée en jeu de Jonathan Bamba. Mais les locaux, s’ils stoppent au moins l’hémorragie devant le but de Ruffier, s’avèrent inoffensifs pour un Benoît Costil très tranquille à l’autre bout du terrain.

Jusqu’à cette opportunité que Bamba se crée tout seul pour trouver le poteau bordelais (83e). C’est encore la transversale qui s’oppose à la tentative de Debuchy dans la confusion d’une surface de réparation enfin investie par les Verts, où M. Moreira siffle un penalty bien sévère pour une main bordelaise (88e). Cabella s’y colle encore, mais cette fois bute sur "Monsieur Penalty", un Costil qui a parfaitement anticipé le coup de pied de réparation (89e).

La série d’invincibilité stéphanoise s’interrompt au pire moment avec ce troisième but signé Malcom au bout du temps additionnel (1-3, 90e+5). « Sainté » semble manquer de souffle au pire moment.

(*) Fermeture de la tribune basse Snella pour deux matchs, dont un par révocation du sursis, suite à l’usage d’engins pyrotechniques lors du match face au PSG.