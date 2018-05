L'OM ne lâche rien. Marseille jouait gros ce dimanche soir au Vélodrome contre Nice, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Si les Olympiens se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa jeudi soir au bout de la prolongation à Salzbourg, rien ne leur garantit une place en Ligue des champions la saison prochaine. L'OM ne pouvait se permettre de souffler en championnat, d'autant plus que Lyon et Monaco avaient gagné dans la journée.

Les Phocéens n'ont pas tremblé et n'ont, curieusement, pas semblé souffrir de la fatigue pour vaincre Nice (2-1). Une victoire logique avec une prestation séduisante de la part des hommes de Rudi Garcia. Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score grâce à Mario Balotelli, impressionnant devant une défense marseillaise passive (5e). Mais Valère Germain a égalisé sur un service en or de Dimitri Payet (13e). La 17e passe décisive du capitaine olympien en 2018, un record dans les grands championnats d'Europe !

Impérial en chef d'orchestre, le meneur a aussi inscrit le but de la victoire, facile techniquement et plein de sang froid au moment de bonifier une passe de Clinton Njie, 50 secondes après son apparition sur le terrain (72e). Au classement, les Phocéens reviennent à deux points de l'OL et à un de l'ASM avant les deux dernières journées.

Payet : "On avait du jus"

"On a fait un gros match ce soir, mentalement et physiquement, savourait Dimitri Payet après le match. Après la prolongation, on savait qu'on allait avoir les jambes lourdes mais on a bien récupéré et on a attaqué fort. Étonnamment, on avait du jus. Jouer dans ce Vélodrome-là, ça nous transcende, le 12e homme a joué son rôle et ça nous a permis de gagner ce match même en ayant concédé l'ouverture du score. Je préfère avoir ces deux objectifs en tête plutôt que de finir en roue libre en championnat. Ça laisse tout le monde sous pression et c'est la meilleure façon d'être performant."

La Ligue Europa et la Ligue 1 avec l'OM... mais aussi la Coupe du monde dans un coin de la tête de Payet ? "Je suis beaucoup mieux qu'en première partie de saison ou j'ai eu pas mal de blessures", se contentera-t-il de conclure sobrement. Le capitaine marseillais sait qu'atteindre ses objectifs en club est la meilleure façon de retourner chez les Bleus.