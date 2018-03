Une dizaine de minutes et puis c’est tout. Retenu en équipe de France par Didier Deschamps pour cette trêve internationale, Florian Thauvin a eu très peu de minutes pour marquer des points à un mois et demi de l’annonce de la liste pour la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet). Entré en jeu à la 83e minute lors de la défaite face à la Colombie (2-3), l’international français n’a ensuite pas fait le voyage en Russie pour y affronter l’hôte du Mondial (victoire 3-0) à cause d’une blessure survenu lors d'un entraînement. Touché aux ischio-jambiers, l’ailier de l’Olympique de Marseille ne pourra pas être présent sur la pelouse de Gaston-Gérard ce samedi (17h) pour le match de la 31e journée de Ligue 1.

Meilleur joueur phocéen cette saison, avec 16 buts et 10 passes décisives en championnat, l’attaquant de 25 ans pourrait donc énormément manquer à la formation de Rudi Garcia, qui n’a préféré prendre aucun risque en vue du quart de finale aller de Ligue Europa contre le RB Leipzig jeudi, pour lequel il est toujours incertain. Mais sans lui, le club phocéen s’en sort finalement bien.

Sur les cinq rencontres toutes compétitions confondues qu’il a raté cette saison, l’OM n’en a en effet perdu aucune (3 victoires, 2 nuls). La dernière absence en date ? Le déplacement à Toulouse, remporté par les joueurs de Rudi Garcia (1-2), que Florian Thauvin avait manqué pour une blessure à une cheville. Pas de quoi s’inquiéter don pour les Olympiens si l’on en croit les résultats effectués sans son leader.

Une défense inédite ?



De son côté, Rudi Garcia ne semble pas non plus s’alarmer, mais espère que son joueur reviendra rapidement. "Les absences ? J’espère qu’elles seront courtes. Quand il y a des absences sur un match, ce n’est pas bien grave. Cela permet de faire tourner. Mais il ne faut pas qu’elles s’éternisent. Samedi, mon onze de départ sera compétitif et prêt à gagner", avait expliqué le technicien français en conférence de presse.

Car ce qui pourrait finalement plus handicaper l’Olympique de Marseille à Dijon, c’est la défense. Avec les autres absences de Sakai (blessé) et Amavi (suspendu), Rudi Garcia va devoir faire des choix dans les couloirs. Si Bouna Sarr semble une évidence à droite, de l’autre côté, l’interrogation demeure. Et avec une arrière-garde inédite, l’OM devra faire attention face au DFCO, cinquième meilleure attaque de Ligue 1 derrière les quatre premiers, à savoir le PSG, Monaco, l’OM et l’OL. Un véritable test donc pour des Phocéens qui restent sur une défaite amère face aux Lyonnais (2-3) qui s'était mal terminée au coup de sifflet final.