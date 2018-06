Ligue 1 Conforama - PSG : Pastore à la Roma, c'est fait !

Communiqué du PSG :

Le milieu de terrain argentin s’est engagé avec l’Associazione Sportiva Roma dans le cadre d’un transfert définitif.

Agé de 29 ans, Javier Pastore se sera distingué comme la première recrue-phare du Paris Saint-Germain de l’ère QSI, entamée en 2011.

Toutes compétitions confondues, l’international argentin (29 sélections, 2 buts) aura honoré à 269 reprises le maillot Rouge et Bleu, inscrivant 45 buts et délivrant 56 passes décisives, le classant parmi les plus grands passeurs de l’histoire du Club aux côtés de Safet Susic et Mustapha Dahleb.

Au fil de ses sept saisons avec le Paris Saint-Germain, « El Flaco » a amassé 5 titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018), 4 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018), 5 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) et 4 Trophées des champions (2013, 2014, 2016, 2017), tout en figurant dans le groupe de l’Argentine double finaliste de la Copa America en 2015 et 2016.

Lors de son passage au Club, Javier Pastore a été élu dans l’équipe-type de Ligue 1 des Trophées UNFP en 2014-2015, saison au cours de laquelle il contribua largement au premier quadruplé national du Paris Saint-Germain et de l’histoire du football français.

Le Paris Saint-Germain remercie Javier pour son grand professionnalisme, pour son adhésion enthousiaste dès 2011 au projet mis en place et pour sa capacité à représenter le Club avec classe et élégance sur les terrains comme en-dehors.

« Je n’oublierai jamais la relation très forte qui se sera nouée entre Javier Pastore, notre première grande recrue internationale, et tous les amoureux de notre Club, a réagi Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Dès ses premiers pas sous le maillot parisien, les gestes précis et raffinés de Javier ont enchanté le Parc des Princes, qui a toujours porté dans son cœur les ambassadeurs du beau jeu. Javier restera de ceux qui ont façonné l’identité de notre équipe, de notre club, de notre projet, sur le plan national comme international. Il sera à jamais un membre admiré de la famille Paris Saint-Germain. Au nom du Club, je souhaite à Javier Pastore un retour en Italie empli de réussite et d’épanouissement. »