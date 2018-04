Il y a le Bruno Genesio seul contre le reste du monde, ou presque, comme lorsqu’il a balancé un cinglant "ça vous faire rire ?" à un journaliste dans la foulée de la victoire de l’OL à Marseille (2-3). Il y a le Bruno Genesio plus détendu devant la presse, constamment souriant, à l’image de ce vendredi midi au centre d’entraînement du club. Alors que la lutte pour le podium fait rage, les Gones, encore à 2 longueurs des Marseillais, préparent un déplacement à Metz, dimanche (17h).

En attendant le retour de Nabil Fekir, qui a repris la course, le 4-3-3 du moment donne satisfaction. Du coup, Bruno Genesio modifiera-t-il ses plans ? "La première chose, c’est de trouver le système qui convient à l’équipe et aux meilleurs joueurs qui composent l’équipe. Je vous laisse réfléchir à ce qu’il est possible de faire", rétorque-t-il, avant de conclure, malicieux: "Le meilleur schéma, c’est celui qui gagne et c’est le 4-3-3 qui gagne. On s’adaptera et c’est mon rôle de tacticien, de fin tacticien".

Coach Genesio répond aux questions des journalistes ️: " @NabilFekir et Maxwel Cornet seront absents ce week-end."#FCMOL pic.twitter.com/XcgcV7ltcS — Olympique Lyonnais (@OL) April 6, 2018

Une belle complémentarité entre les deux hommes



A la vue de la première période contre Toulouse (2-0) dimanche dernier, Lyon a trouvé un bel équilibre avec les jeunes Houssem Aouar et Tanguy Ndombele en relayeurs. Le premier cité est un intelligent meneur de jeu, tandis que l’ancien Amiénois percute ballon au pied. "Je trouve qu’il a progressé dans sa faculté à épurer son jeu, même s’il doit encore progresser à ce niveau-là. Il peut encore simplifier son jeu pour être plus efficace, laisser moins d’énergie dans des zones où il est plus simple de jouer à une ou deux touches", se réjouit le coach lyonnais au sujet de cette "très belle recrue".

En somme, à entendre Bruno Genesio, le 4e de Ligue 1 est en pleine confiance afin de finir la saison en trombe, dans une "position de chasseur" et avec "7 finales à disputer" en championnat. Cela se jouera "aussi beaucoup au mental", rappelle-t-il. "Au niveau émotionnel, dans la gestion du stress, on a beaucoup d’expérience. Il y a de la qualité, mais beaucoup de choses se passent dans les têtes dans un sprint final". Le retour de Nabil Fekir compliquera-t-il les choses ?

Bruno Genesio : "Sept finales à disputer"