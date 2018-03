La composition d’équipe alignée par Rudi Garcia à Dijon, samedi, risque de réserver quelques surprises. La faute aux absences de plusieurs cadres phocéens. En défense, l’OM risque ainsi de devoir faire sans ses deux habituels titulaires dans les couloirs, Jordan Amavi étant suspendu et Hiroki Sakai pas complètement remis de son coup reçu à la fesse face à Lyon.

Et après avoir reconverti Bouna Sarr en arrière droit, l’entraîneur marseillais pourrait faire de même avec Lucas Ocampos à gauche. Et ce malgré les belles dispositions affichées par le milieu offensif argentin, auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matches. L’OM aura pourtant bien besoin d’un homme en forme aux avant-postes puisque les Olympiens devront également faire sans leur meilleur buteur, Florian Thauvin, touché aux adducteurs avec l’équipe de France.

Il a retrouvé la confiance. Maxime Lopez



Heureusement, les Phocéens pourront compter sur… Kostas Mitroglou. "Kostas est parti en sélection, il a joué 73 minutes sur le premier match. Il n'a pas joué le deuxième match, ce qui n'est pas pour me déplaire", a d’ailleurs apprécié Rudi Garcia en conférence de presse. Car pour le technicien marseillais, l’international grec, qui reste sur deux buts en trois matches, pourrait bien être l’homme fort de cette fin de saison.

"Il comprend de mieux en mieux les caractéristiques de ses partenaires, des joueurs offensifs surtout. Ça crée des relations, ce qui fait qu'il a pu mettre des buts importants", a ainsi mis en exergue l’ancien coach lillois. Un avis partagé par Maxime Lopez. "On sent qu’il a retrouvé la confiance. Ça se voit à l’entraînement. Il a eu du mal au début mais je le sens bien. Je suis proche de lui, car on a été ensemble sur le banc. Il est réservé, mais il se livre. C’est quelqu’un de super", s’est ainsi enflammé le milieu marseillais. Prometteur pour la fin de saison.



