En pleine lutte pour le podium, l’OM a laissé des plumes lors de son succès arraché à Dijon (1-3), samedi dernier, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Déjà privé de Florian Thauvin et Hiroki Sakai pour ce déplacement en terre bourguignonne, Rudi Garcia a perdu deux de ses cadres en plein match, avec les sorties sur blessure de Steve Mandanda et Adil Rami, respectivement remplacés par Yohann Pelé à la 53e minute et Grégory Sertic à la 81e.

L’emblématique gardien du club marseillais en a quasiment fini avec sa saison 2017-2018, puisque les examens qu’il a réalisés lundi ont révélé une déchirure du muscle droit fémoral de la cuisse droite qui entraîne une indisponibilité estimée à 4 à 6 semaines. S’il ne revient que dans un mois et demi, "Il Fenomeno" jouera seulement la dernière journée de Ligue 1, le 19 mai, avec la venue d’Amiens. A moins qu'il ne revienne pour une hypothétique finale de la Ligue Europa 4 jours auparavant...

Yohann Pelé prend donc place dans les buts olympiens pour la dernière ligne droite de la saison en championnat, ainsi que pour les quarts de finale de la Ligue Europa contre Leipzig. Au moins, Adil Rami, lui, ne manquera "que" 10 à 15 jours de compétition, pour une déchirure du mollet gauche, ce qui laissera Rudi Garcia composer avec Rolando, Grégory Sertic, Boubacar Kamara et Aymen Abdennour pour les deux prochains matches de l'OM.