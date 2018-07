Ligue 1 Conforama - Marseille : Caleta-Car première recrue de l'été

Pour son premier recrutement de l'été, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à investir. Car c'est contre presque 20 millions d'euros que le club de Frank McCourt a officialisé ce vendredi la mutation de Duje Caleta-Car, attendu depuis plusieurs jours sur la Canebière. Malgré la concurrence du FC Séville, les Ciel et Blanc ont donc achevé de convaincre le défenseur central croate, qui quitte donc le RB Salzbourg pour franchir un cap dans sa carrière.

A bientôt 22 ans, le nouvel arrivant évolue déjà au niveau professionnel depuis 2014, et dispose donc d'une belle expérience malgré son jeune âge. Il a déjà pu se frotter un peu aux joutes de la Ligue des champions en plus du championnat autrichien, et a disputé pas moins de 16 rencontres de Ligue Europa, une compétition qu'il retrouvera par ailleurs en 2018-2019, avec les finalistes malheureux du précédent exercice. L'international croate, qui était de la dernière Coupe du monde mais n'a que très peu joué, renforce donc un secteur qui affiche déjà complet à l'OM.

Duje Caleta-Car est néanmoins appelé à former la nouvelle charnière olympienne avec Adil Rami, au détriment donc d'un Rolando blessé pour plusieurs mois. Tomas Hubocan et Doria devraient eux être encore poussés dehors, alors qu'Aymen Abdennour se contentera d'être une doublure. Cette signature permettra aussi et surtout à Luiz Gustavo, qui avait régulièrement dépanné en charnière au cours des derniers mois, de retrouver une place dans l'entrejeu. Le beau bébé d'1m92 pour presque 90 kg devra vite répondre aux attentes, lui qui marche sur les traces de quelques-uns de ses glorieux aînés croates passés par l'OM, tels que les attaquants Josip Skoblar ou Alen Boksic.